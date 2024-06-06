Вячеслав Федорищев на ПМЭФ рассказал о планах развития самарских инженерных школ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ответ наметил ряд первоочередных задач для глав регионов в сфере образования: «Нужно понять, сколько учителей не хватает в тех или иных учреждениях. Важно закрыть дефицит кадров. Во-вторых, нужно серьезно вложиться в повышение квалификаций. Если педагог сможет увлечь физикой, математикой, химией или биологией, если это будет на должном уровне поставлено, то мы получим значимый шаг вперед. Это будет результат для вузов». Валерий Фальков также рекомендовал обратить внимание на профориентацию молодежи, развитие инженерного творчества, изобретательства.