Молдавия стягивает военную технику на полигон у границы с Приднестровьем

«Мы больше видим извещений, которые поступают в СМИ и видео в соцсетях. Люди снимают, как техника идёт на полигон у населённого пункта Бульбоака в Молдове. Это неправильно. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это. Потому что мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за её пределами», — сказал Беляков.