Молдавия стягивает военную технику на полигон у границы с Приднестровьем

«Мы больше видим извещений, которые поступают в СМИ и видео в соцсетях. Люди снимают, как техника идёт на полигон у населённого пункта Бульбоака в Молдове. Это неправильно. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это. Потому что мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за её пределами», — сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что такая ситуация создает напряженность в зоне безопасности. По его словам, полигон у населённого пункта Бульбоака находится в непосредственной близости от Приднестровья.
«Мы всё время в этой части поднимаем вопросы в рамках работы ОКК по наличию техники на полигоне у населённого пункта Бульбоака, проведение учений и занятий с личным составом, мобилизованным пополнением и так далее. О том, что эта техника находится на самом полигоне практически на постоянной основе, что используются артиллеристские системы, бронетехника. В этой части какой-либо информации от молдавской стороны по этому поводу не поступает», — отметил Беляков.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.