В Татарстане иностранным агентам запретили участвовать в выборах

Кроме того, лица, включенные в реестр иностранных агентов или в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также наблюдателями.