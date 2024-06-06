Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ.
Он уже в третий раз посещает форум.
«Этот форум — огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады», — сказал министр.
По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с «посланием мира и кооперации с Россией».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.