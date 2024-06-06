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Министр туризма Венесуэлы назвал ПМЭФ пространством развития возможностей

Министр туризма Венесуэлы Падрон: ПМЭФ создает возможности в мире без санкций.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это пространство, создающее возможности в мире без санкций, заявил РИА Новости министр туризма Венесуэлы Али Падрон на полях ПМЭФ.

Он уже в третий раз посещает форум.

«Этот форум — огромное пространство для развития возможностей, которые есть в мире, в мире кооперации, в мире, далёком от санкций и экономической блокады», — сказал министр.

По его словам, венесуэльская делегация прибыла на форум с «посланием мира и кооперации с Россией».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.