Рифкат Минниханов: Промпредприятия Татарстана испытывают дефицит кадров

На круглом столе о своих программах обучения студентов и планах дальнейшего развития рассказали представители 10 высших учебных заведений. Говоря о дефиците кадров, многие из них отметили, что до 50% выпускников идут работать не по выбранной специальности, из-за чего в вузах проводят ряд изменений, чтобы снизить этот процент.