Рифкат Минниханов: Промпредприятия Татарстана испытывают дефицит кадров

«Это, конечно, подтверждает актуальность этого круглого стола», — подчеркнул Минниханов.
Он напомнил, что в новой стратегии научно-технологического развития России Президентом страны Владимиром Путиным был обозначен ряд ключевых отраслей экономики и поставлена задача обеспечить их технологическую независимость.
Рифкат Минниханов подчеркнул, что Татарстан обладает огромным потенциалом в производственной сфере, а также занимает 6-е место по объемам валового регионального продукта и по отгрузке промышленной продукции в России.
По его словам, в республике создана внешняя среда для привязки кадров к тем или иным специальностям, однако остаётся вопрос, как привлечь готовящихся специалистов к работе непосредственно на предприятиях.
«Данный круглый стол — это уникальная возможность ознакомиться с передовыми решениями, представить свои идеи и разработки, получить консультации от лидеров и экспертов отрасли, а также расширить круг единомышленников», — заключил президент Академии наук РТ.
На круглом столе о своих программах обучения студентов и планах дальнейшего развития рассказали представители 10 высших учебных заведений. Говоря о дефиците кадров, многие из них отметили, что до 50% выпускников идут работать не по выбранной специальности, из-за чего в вузах проводят ряд изменений, чтобы снизить этот процент.
Кроме того, многие учебные заведения активно сотрудничают с промышленными предприятиями, чтобы заинтересовать студентов работой ещё на стадии обучения, а также привить будущим специалистам необходимые навыки на конкретном производстве.