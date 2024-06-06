Украина предъявит иск к России на $2,5 млрд за Каховскую ГЭС

В организации пояснили, что основанием для иска является соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года. Перед подачей иска юристы «Укргидроэнерго» направили сообщения о разрешении спора и спустя полгода, которые отводятся на «добровольное возмещение Россией убытков», обратятся в международный арбитражный суд.