Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией

Немецкие власти оставляют за собой право обязывать компании производить товары исключительно для нужд военной машины. Также в случае войны будет возвращена обязательная воинская служба, то есть граждане могут быть в любое время призваны в армию. Люди в возрасте от 18 лет могут быть принуждены к определенному труду: например, на почте, в пекарнях или по уходу за больными.