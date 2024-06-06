Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией

В среду президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что РФ хочет напасть на НАТО. Путин подчеркнул, что это было бы бредом, если бы не было «задумкой, чтобы одурачивать свое собственное население». Он добавил, что это делается для удержания их собственного имперского положения.
Согласно плану, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
Предполагается использовать подвалы зданий, подземные парковки и станции метро в качестве убежищ для мирного населения на случай бомбардировок. Также власти оставляют за собой право эвакуировать отдельные районы страны, но при этом не допускается разделение семей. Кроме того, больницы должны быть подготовлены к приему большого числа пациентов на протяжении длительного срока.
План подразумевает запрет на роспуск парламента на время, пока «Германия обороняется». Также Германия рискует столкнуться с продовольственным кризисом во время войны, поэтому министерство продовольствия может ввести нормы на распределение пищи, а правительство может хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Также у правительства будет «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения, особенно в крупных городах, одним горячим обедом в день.
Немецкие власти оставляют за собой право обязывать компании производить товары исключительно для нужд военной машины. Также в случае войны будет возвращена обязательная воинская служба, то есть граждане могут быть в любое время призваны в армию. Люди в возрасте от 18 лет могут быть принуждены к определенному труду: например, на почте, в пекарнях или по уходу за больными.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».