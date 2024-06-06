Валерия Ростовщикова оставят на должности омбудсмена в Волгоградской области

В Волгоградской области завершается срок полномочий регионального омбудсмена. Но, скорее всего, действующий уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков сохранит свой пост. Его кандидатуру предложил губернатор Андрей Бочаров. Депутатам Облдумы и самому Валерию Ростовщикову остается только согласовать эту инициативу, сообщают в региональном парламенте.
После того, как омбудсмен даст согласие остаться на своем посту, его кандидатуру обсудят члены профильного комитета и на заседании областной Думы.
68-летний Валерий Ростовщиков с апреля 2009 года работает на этой должности. До этого он был заместителем главы администрации Волжского, трудился на «Волжском трубном заводе». Высшее образование Ростовщиков получал в высшем военно-инженерном училище в Тюмени. Участвовал контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества.
Ранее на встрече с омбудсменом Ростовщиковым Бочаров говорил о конструктивном взаимодействии властей с аппаратом Уполномоченного по правам человека в регионе, отмечал активность аппарата в законодательной сфере.