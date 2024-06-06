Валерия Ростовщикова оставят на должности омбудсмена в Волгоградской области

68-летний Валерий Ростовщиков с апреля 2009 года работает на этой должности. До этого он был заместителем главы администрации Волжского, трудился на «Волжском трубном заводе». Высшее образование Ростовщиков получал в высшем военно-инженерном училище в Тюмени. Участвовал контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества.