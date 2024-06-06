Сергей Шелест: «Без семейного тыла ни один человек не справится»

«Конечно, хотелось бы проводить больше времени с семьей, внучку неделями не вижу. Стараюсь использовать каждую возможность, чтобы побыть с ней. Объятия этих маленьких ручек просто бесценны. Эвелина, хоть еще совсем маленькая, очень смышленая девочка, дочь и зять вкладывают многое в ее развитие и воспитание, — рассказал глава города. — Хочу сказать большое спасибо своей маме, супруге, дочерям за понимание и терпение. Без семейного тыла ни один человек не справится с вызовами жизни. И хорошо, что в нашем государстве, благодаря президенту и всем нам, культивируются настоящие, я бы сказал, на сто процентов нормальные человеческие ценности».