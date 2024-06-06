Вашингтон
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики бросили на границе избитых беженцев

Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана.

Источник: РИА Новости

Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана.

Об этом сообщает белорусский госпогранкомитет.

«Пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей пятерых мужчин, четверо из которых граждане Ирана и гражданин Афганистана», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что иностранцы были задержаны польскими силовиками, которые их избили, забрали деньги и телефоны.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности на фоне стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией.