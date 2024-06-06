Россия ответит на запрет на импорт из Литвы, заявили в МИД

«Данное решение Вильнюса свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений. Подобные “выстрелы себе в ногу”, если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.