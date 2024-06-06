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Россия ответит на запрет на импорт из Литвы, заявили в МИД

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия примет ответные меры в связи с введением властями Литвы запрета на импорт из РФ ряда сельскохозяйственных продуктов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Данное решение Вильнюса свидетельствует о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений. Подобные “выстрелы себе в ногу”, если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%, поэтому нет каких-либо заметных негативных последствий литовских санкций для российской экономики.

«Тем не менее, в связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — предупредила она.

В апреле Сейм Литвы принял закон, запрещающий импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии. Список запрещенных продуктов, утвержденный правительством Литвы, вступил в силу 3 июня. В него вошли 24 группы товаров: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, мед, орехи, овощи, фрукты, кофе, чай, какао, специи, зерновые, мука, крахмал, масла и жиры, воск, сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, корм для животных, табачные изделия и другие продукты.

Захарова Мария
сельское хозяйство