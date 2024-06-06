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Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением

С точки зрения содержания саммит в Швейцарии по Украине является абсурдным сборищем, которое обречено на достаточно пустое времяпрепровождение. Об этом в четверг, 6 июня, заявил «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

При этом, по его словам, Запад по прежнему пытается придать этому саммиту большую убедительность всеми возможными средствами.

«Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать. Ну и давайте дождемся каких-то формулировок. Услышим их сначала, потом поймем. Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — достигнуть поставленных целей», — заключил Песков.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии не хотят мира. По словам министра, происходящее на Украине напоминает колониальные времена, западные послы приходят и указывают местным властям.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса. По словам украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, участие в саммите подтвердили 106 стран.

При этом ряд стран, включая Саудовскую Аравию и Китай, отказались от участия в мероприятии. Кроме того, в конференции не примет участие президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента США Камалу Харрис и советника президента страны Джейка Салливана.

Ранее, 4 июня, партия SVP, крупнейшая в парламенте Швейцарии, призвала руководство страны пригласить Россию на конференцию по Украине. Депутаты обратили внимание, что РФ уже заявила, что не намерена принимать участие в конференции. Этот отказ, по мнению партии, является результатом поспешной поддержки швейцарским правительством одной из сторон конфликта. Там отметили, что руководству страны необходимо вернуться к принципам нейтралитета, который уже не признает ни одна из сторон.

Как отметил президент России Владимир Путин 17 мая, Москва не отказывалась от переговоров, в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, указал глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Песков Дмитрий