Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением

Ранее, 4 июня, партия SVP, крупнейшая в парламенте Швейцарии, призвала руководство страны пригласить Россию на конференцию по Украине. Депутаты обратили внимание, что РФ уже заявила, что не намерена принимать участие в конференции. Этот отказ, по мнению партии, является результатом поспешной поддержки швейцарским правительством одной из сторон конфликта. Там отметили, что руководству страны необходимо вернуться к принципам нейтралитета, который уже не признает ни одна из сторон.