Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением

При этом, по его словам, Запад по прежнему пытается придать этому саммиту большую убедительность всеми возможными средствами.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии не хотят мира. По словам министра, происходящее на Украине напоминает колониальные времена, западные послы приходят и указывают местным властям.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке
При этом ряд стран, включая Саудовскую Аравию и Китай, отказались от участия в мероприятии. Кроме того, в конференции не примет участие президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента США Камалу Харрис и советника президента страны Джейка Салливана.
Ранее, 4 июня, партия SVP, крупнейшая в парламенте Швейцарии, призвала руководство страны пригласить Россию на конференцию по Украине. Депутаты обратили внимание, что РФ уже заявила, что не намерена принимать участие в конференции. Этот отказ, по мнению партии, является результатом поспешной поддержки швейцарским правительством одной из сторон конфликта. Там отметили, что руководству страны необходимо вернуться к принципам нейтралитета, который уже не признает ни одна из сторон.
Как отметил президент России Владимир Путин 17 мая, Москва не отказывалась от переговоров, в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, указал глава государства.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.