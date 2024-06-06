Российские корабли прибудут на Кубу 12−17 июня

В Гаване отметили, что прибытие российских судов отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.