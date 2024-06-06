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Российские корабли прибудут на Кубу 12−17 июня

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Отряд из четырех судов российского военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило министерство иностранных дел Кубы.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 12 по 17 июня 2024 года порт Гавана с официальным визитом посетит отряд Военно-морского флота Российской Федерации в составе четырех кораблей: фрегат “Горшков”, АПЛ “Казань”, нефтяной танкер “Пашин” и спасательный буксир “Николай Чикер”», — говорится в коммюнике на сайте ведомства.

В Гаване отметили, что прибытие российских судов отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.

В МИД добавили, что российские моряки выполнят программу мероприятий, которая включает визиты вежливости к командующему Военном-морским флотом и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.