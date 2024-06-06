США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии

«В этот первый список по визовым ограничениям входят члены партии “Грузинская мечта”, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны, но если они этого не сделают, то Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия», — отметил дипломат.