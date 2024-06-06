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США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Госдепартамент вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, Вашингтон готов предпринять и дополнительные действия в связи с принятым в стране законом об иноагентах. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Источник: Reuters

«В этот первый список по визовым ограничениям входят члены партии “Грузинская мечта”, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны, но если они этого не сделают, то Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия», — отметил дипломат.

«Я могу сказать вам, что мы готовы ввести дополнительные санкции и предпринять все другие необходимые шаги», — добавил он.

санкции