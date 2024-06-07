Франция передаст Украине истребители Mirage 2000−5

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000−5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство, и поэтому с завтрашнего дня мы начнем программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов», — сказал он.
Он уточнил, что обучение украинских пилотов займет пять-шесть месяцев и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. Французский лидер добавил, что сейчас Париж обсуждает создание очередной «коалиции» по этому вопросу с партнерами, «окончательное число которых [он] не готов назвать» в настоящий момент. Эта коалиция будет действовать параллельно с той, что уже сформировалась для поставки Киеву истребителей F-16.
Точное количество самолетов, которые могут быть переданы, будет определено позже. Что же касается пилотов, то, как сообщает радиостанция France Info со ссылкой на Министерство Вооруженных сил Франции, до сих пор украинские пилоты на территории республики проходили обучение для пилотирования американского истребителя F-16. И теперь из их числа некоторых переведут на программу по освоению французских истребителей.
Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000−5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват целей на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Тем не менее, позже появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.