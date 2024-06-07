Франция передаст Украине истребители Mirage 2000−5

Он уточнил, что обучение украинских пилотов займет пять-шесть месяцев и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. Французский лидер добавил, что сейчас Париж обсуждает создание очередной «коалиции» по этому вопросу с партнерами, «окончательное число которых [он] не готов назвать» в настоящий момент. Эта коалиция будет действовать параллельно с той, что уже сформировалась для поставки Киеву истребителей F-16.