СМИ: президент Аргентины не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине

Прошлая поездка Милея в Испанию закончилась дипломатическим скандалом. Аргентинский лидер выступил 19 мая на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул премьер-министра страны Педро Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении своей супруги Бегоньи Гомес. 20 мая Санчес заявил, что Милей не оправдал испано-аргентинских отношений, а глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес не исключил разрыва отношений с Аргентиной из-за поведения ее лидера. 21 мая Испания окончательно отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.