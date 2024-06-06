Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Согласно материалу Bild, в бомбоубежища будут переоборудованы подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро. Предполагается также срочная эвакуация населения из нескольких районов страны. Кроме того, медучреждения должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени».
Bild пишет, что в случае войны с Россией в Германии может вернуться обязательная военная служба. «Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время», — говорится в материале. Служба занятости Германии также может обязать совершеннолетних граждан работать в определенных сферах, например, в сфере ухода за больными, на почте или в пекарнях.
В материале издания также говорится что в случае войны с Россией Германии грозит кризис поставок, в том числе овощей и фруктов. По этой причине в разработанный план входят усилия немецкого Министерства продовольствия по распределению еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах, а также создавать резерв риса и бобовых для обеспечения населения, особенно в городских центрах. Планируется, что люди будут получать один горячий обед в день.
5 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к 2029 году страна должна находиться в состоянии полной готовности к возможной войне. Он также призвал вернуть обязательную воинскую повинность, которая была отменена в Германии в 2011 году. Он отметил, что Германия должна продолжать поддерживать Украину. По словам господина Писториуса, победа Москвы в военном конфликте обойдется Берлину дороже, чем финансирование Киева.
В январе Писториус заявлял о необходимости готовиться к возможному нападению России. До этого он не исключал начало военного конфликта между Россией и НАТО.