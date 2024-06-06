Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

В материале издания также говорится что в случае войны с Россией Германии грозит кризис поставок, в том числе овощей и фруктов. По этой причине в разработанный план входят усилия немецкого Министерства продовольствия по распределению еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах, а также создавать резерв риса и бобовых для обеспечения населения, особенно в городских центрах. Планируется, что люди будут получать один горячий обед в день.