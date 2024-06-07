«Уверен, что участники героических свершений тех лет недоумевали, когда услышали откровенные оскорбления в адрес великой России и ее руководства. Не поняли, почему Советский Союз не был упомянут в числе стран-победительниц, зачем поливать грязью их братьев по оружию, — указал посол. — При этом президент Владимир Путин, несмотря на всю остроту международной обстановки и грубость площадной брани вашингтонских политиков, никогда не опускается до заявлений подобного характера. Доносящийся из американской столицы “лай Табаки” говорит об одном — отчаянии из-за осознания невозможности и далее навязывать собственную волю другим народам».