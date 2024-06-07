Антонов: оскорбления со стороны США в адрес РФ показывают отчаяние Вашингтона

«Россия помнила и будет помнить трагическую историю Второй мировой войны. Не забудет миллионы жизней солдат и простых людей из разных стран, отданных в борьбе с машиной смерти и человеконенавистничества, — отметил дипломат, комментируя очередные антироссийские заявления представителей администрации США, сделанные во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. — Мы не отказываемся от признания значимой роли союзников по антигитлеровской коалиции, помогавших Красной армии додавить нацистскую гадину, почти подчинившую себе Европу. Низкий поклон ветеранам — в том числе тем, кто несмотря на преклонный возраст смог поприсутствовать на торжествах во Франции».
«Уверен, что участники героических свершений тех лет недоумевали, когда услышали откровенные оскорбления в адрес великой России и ее руководства. Не поняли, почему Советский Союз не был упомянут в числе стран-победительниц, зачем поливать грязью их братьев по оружию, — указал посол. — При этом президент Владимир Путин, несмотря на всю остроту международной обстановки и грубость площадной брани вашингтонских политиков, никогда не опускается до заявлений подобного характера. Доносящийся из американской столицы “лай Табаки” говорит об одном — отчаянии из-за осознания невозможности и далее навязывать собственную волю другим народам».
«В США не хотят признавать растущую роль стремящихся к независимости от Запада стран, в числе которых — не только Россия, но и многие другие государства, в том числе в той же Европе. Продолжают малевать из себя лидера “свободного мира”, одновременно размахивая “санкционной дубинкой”. Рекламируют якобы грандиозные достижения в экономической сфере, при этом не сумев защитить дома институт “американской мечты”, — добавил Антонов.
«Такое впечатление, что чем спокойнее тон заявлений руководства Российской Федерации при объяснении наших внешнеполитических подходов, военной доктрины, первопричин СВО, тем истеричнее становятся выпады западных лидеров. Русофобы делают все, чтобы продвинуть выдуманную ими же философию якобы исходящей от России опасности, хотя, как четко выразился президент Владимир Путин, наши действия являются именно реакцией на шаги США и их сателлитов», — подчеркнул посол.
Оскорбительные высказывания Байдена
В четверг президент США Джо Байден, участвующий в памятных мероприятиях во Франции по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, дал интервью журналистам телеканала ABC, в котором сообщил, что знает Путина «более 40 лет», и снова назвал его диктатором.
«Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекращать наступление», — сказал американский лидер, комментируя заявление Путина о том, что поставки дальнобойного оружия на Украину западными странами для ударов по территории России являются «прямым участием в войне» против нее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оскорбления со стороны Байдена вредят собственной репутации президента США.