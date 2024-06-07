США не видят угрозы в визите российских кораблей в порт Гаваны

«Будем внимательно за этим следить. Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — сказал он в эфире телеканала CNN.
Ранее Революционные вооруженные силы Кубы информировали, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Там добавили, что речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». В заявлении подчеркивается, что «ни один из кораблей не несет ядерного оружия», а потому их стоянка «не представляет угрозы для региона».
В среду агентство Associated Press сообщило, что вашингтонская администрация якобы ожидает прибытия летом российских кораблей в Карибский бассейн для проведения военно-морских учений. Как сообщали агентству американские должностные лица, они прибудут в регион «в ближайшие недели». По утверждению американских чиновников, российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эти утверждения.