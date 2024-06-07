США не видят угрозы в визите российских кораблей в порт Гаваны

В среду агентство Associated Press сообщило, что вашингтонская администрация якобы ожидает прибытия летом российских кораблей в Карибский бассейн для проведения военно-морских учений. Как сообщали агентству американские должностные лица, они прибудут в регион «в ближайшие недели». По утверждению американских чиновников, российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эти утверждения.