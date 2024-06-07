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США не видят угрозы в визите российских кораблей в порт Гаваны

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. США следят за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ в порт Гаваны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Источник: Reuters

«Будем внимательно за этим следить. Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Ранее Революционные вооруженные силы Кубы информировали, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Там добавили, что речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». В заявлении подчеркивается, что «ни один из кораблей не несет ядерного оружия», а потому их стоянка «не представляет угрозы для региона».

В среду агентство Associated Press сообщило, что вашингтонская администрация якобы ожидает прибытия летом российских кораблей в Карибский бассейн для проведения военно-морских учений. Как сообщали агентству американские должностные лица, они прибудут в регион «в ближайшие недели». По утверждению американских чиновников, российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эти утверждения.