Гуцул: Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией

Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вы знаете, от Майи Санду можно всего ожидать. Действительно, события последних одного-двух лет нас очень настораживают», — сказала Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение в интервью ТАСС, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.
Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вы знаете, от Майи Санду можно всего ожидать. Действительно, события последних одного-двух лет нас очень настораживают», — сказала Гуцул.