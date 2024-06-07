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Гуцул: Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение в интервью ТАСС, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вы знаете, от Майи Санду можно всего ожидать. Действительно, события последних одного-двух лет нас очень настораживают», — сказала Гуцул.