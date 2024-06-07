Захарова назвала системной дискриминацию россиян в ЕС в последние годы

Дипломат обратила внимание, что в прибалтийских и других странах Евросоюза приняты законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, ВНЖ и покупку недвижимости, а в тех случаях, когда недвижимость есть, она недоступна или ее принудительно изымают. «Считаем, что подобная практика является абсолютным позором для любого государства», — добавила Захарова.