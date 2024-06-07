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Захарова назвала системной дискриминацию россиян в ЕС в последние годы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Преследование россиян в европейских странах за последние годы стало нормой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям».

Источник: РИА "Новости"

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских», — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что в прибалтийских и других странах Евросоюза приняты законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, ВНЖ и покупку недвижимости, а в тех случаях, когда недвижимость есть, она недоступна или ее принудительно изымают. «Считаем, что подобная практика является абсолютным позором для любого государства», — добавила Захарова.

Захарова Мария
ЕС