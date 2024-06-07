Никарагуа отказалась от участия в швейцарском мирном саммите по Украине

«Между Россией и Никарагуа существуют соглашения о стратегическом партнерстве, республика Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум», — сообщили «Известиям» в МИД Никарагуа.