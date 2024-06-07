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Никарагуа отказалась от участия в швейцарском мирном саммите по Украине

Никарагуа не будет представлена на саммите по мирному урегулированию украинского кризиса, заявили «Известиям» в МИД латиноамериканского государства.

Источник: Reuters

«Между Россией и Никарагуа существуют соглашения о стратегическом партнерстве, республика Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум», — сообщили «Известиям» в МИД Никарагуа.

Саммит по мирному урегулированию украинского кризиса пройдет 15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В настоящий момент 80 делегаций подтвердили участие на уровне глав государств и правительств.