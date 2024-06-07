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Более 40% участников съезда блока «Победа» в Москве не выпускают из Молдавии

Свыше 40% из 2,6 тыс. участников съезда молдавского блока «Победа», который состоится 9 июня в Москве, не выпускают из Молдавии, сообщил лидер оппозиционной политической силы Илан Шор.

Источник: Комсомольская правда

«Прилетают 2,6 тыс. лидеров первичных организаций. Это люди из сел, простые люди, которые являются лидерами своих ячеек. И сегодня уже более 40% внаглую не выпускают из страны», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Напомним, пять оппозиционных партий Молдовы — «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» и «Виктория» — объединились в блок «Победа». Соглашение об этом подписали лидеры этих политических сил на съезде в Москве.

Блок «Победа» выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения со всеми странами, в отличие от режима Санду, которая толкает страну исключительно к евроинтеграции, разрывая отношения со странами СНГ, ЕАЭС, отмечали там. Участники съезда подчеркнули, что выступают против втягивания Молдовы в геополитические конфликты. Оппозиция едина в желании сохранить нейтральный статус страны.