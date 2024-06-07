«Прилетают 2,6 тыс. лидеров первичных организаций. Это люди из сел, простые люди, которые являются лидерами своих ячеек. И сегодня уже более 40% внаглую не выпускают из страны», — сказал он в интервью телеканалу РБК.
Напомним, пять оппозиционных партий Молдовы — «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» и «Виктория» — объединились в блок «Победа». Соглашение об этом подписали лидеры этих политических сил на съезде в Москве.
Блок «Победа» выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения со всеми странами, в отличие от режима Санду, которая толкает страну исключительно к евроинтеграции, разрывая отношения со странами СНГ, ЕАЭС, отмечали там. Участники съезда подчеркнули, что выступают против втягивания Молдовы в геополитические конфликты. Оппозиция едина в желании сохранить нейтральный статус страны.