Пушков оценил заявление Макрона о передаче ВСУ истребителей Mirage

«Есть такой термин — поджигатели войны. Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», — написал он в Telegram.
Пушков подчеркнул, что Макрон «жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией». При этом именно президент Франции является одним из тех, кто «внёс наибольший вклад в неё со стороны Запада», и собирается «внести ещё больший».
Глава комиссии Совфеда по информационной политике добавил, что, несмотря на то, что «бригада Макрона в военном плане бессмысленна, в политическом плане она всё же вредоносна».
По словам Пушкова, у лидера Франции отсутствует чувство ответственности.
Ранее Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000−5. Он также подтвердил, что Франция разрешила Вооружённым силам Украины бить по территории Российской Федерации своим оружием.