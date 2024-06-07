Пушков оценил заявление Макрона о передаче ВСУ истребителей Mirage

Пушков подчеркнул, что Макрон «жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией». При этом именно президент Франции является одним из тех, кто «внёс наибольший вклад в неё со стороны Запада», и собирается «внести ещё больший».