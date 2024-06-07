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Пушков оценил заявление Макрона о передаче ВСУ истребителей Mirage

Французский лидер Эммануэль Макрон является «одним из поджигателей потенциальной войны» между государствами Североатлантического альянса и Российской Федерацией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: AP 2023

«Есть такой термин — поджигатели войны. Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», — написал он в Telegram.

Пушков подчеркнул, что Макрон «жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией». При этом именно президент Франции является одним из тех, кто «внёс наибольший вклад в неё со стороны Запада», и собирается «внести ещё больший».

Глава комиссии Совфеда по информационной политике добавил, что, несмотря на то, что «бригада Макрона в военном плане бессмысленна, в политическом плане она всё же вредоносна».

По словам Пушкова, у лидера Франции отсутствует чувство ответственности.

Ранее Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000−5. Он также подтвердил, что Франция разрешила Вооружённым силам Украины бить по территории Российской Федерации своим оружием.

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