Байден допустил вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией

«Теоретически это возможно, но маловероятно», — заявил Байден, отвечая на вопрос, опасается ли американский лидер, что решение разрешить удары ВСУ по территории РФ может привести не только к эскалации украинского конфликта, но и к втягиванию в него стран Запада и самих США.