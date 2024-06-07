Байден допустил вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией

«Теоретически это возможно, но маловероятно», — заявил Байден, отвечая на вопрос, опасается ли американский лидер, что решение разрешить удары ВСУ по территории РФ может привести не только к эскалации украинского конфликта, но и к втягиванию в него стран Запада и самих США.
Это связано с тем, пояснил Байден, что «ни один американский солдат не был задействован в поставках украинцам необходимого им оружия».
Ранее, 6 июня, Байден в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что США не разрешат бить ВСУ американским оружием по Москве или Кремлю. По словам главы Соединенных Штатов, оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления президента США Байдена о том, что американские власти «не позволяют украинцам совершать удары по Москве и Кремлю», наводящими на жалость.
Накануне агентство Assosiated Press со ссылкой на западного чиновника заявило, что Украина использует американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Уточняется, что данную информацию также подтвердил член сенатского комитета по вооруженным силам сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс, однако не сообщил, кто его проинформировал.
28 мая Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.