Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки (безэкипажные корабли — ред.), которые пытаются подойти к Севастополю», — отметил глава региона.