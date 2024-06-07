Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки (безэкипажные корабли — ред.), которые пытаются подойти к Севастополю», — отметил глава региона.
Флот и другие подразделения, по оценке Развозжаева, эффективно выполняют задачи по обороне.
«Так что пусть эти заявления (украинских военных об уходе ЧФ из Севастополя — Прим. Ред.) останутся для тех, кто их слушает на Западе», — добавил губернатор.
ВСУ постоянно пытаются атаковать корабли Черноморского флота, а также город Севастополь — его главную базу. Как признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, для этого украинские войска использовали натовские ракеты. Кроме того, по утверждению газеты Times, в разработке стратегии атак на корабли Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.