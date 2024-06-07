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Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Корабли Черноморского флота продолжают выполнение тактических задач, не оставляя Севастополь, авиация флота уничтожает угрожающие городу безэкипажные катера противника, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки (безэкипажные корабли — ред.), которые пытаются подойти к Севастополю», — отметил глава региона.

Флот и другие подразделения, по оценке Развозжаева, эффективно выполняют задачи по обороне.

«Так что пусть эти заявления (украинских военных об уходе ЧФ из Севастополя — Прим. Ред.) останутся для тех, кто их слушает на Западе», — добавил губернатор.

ВСУ постоянно пытаются атаковать корабли Черноморского флота, а также город Севастополь — его главную базу. Как признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, для этого украинские войска использовали натовские ракеты. Кроме того, по утверждению газеты Times, в разработке стратегии атак на корабли Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.