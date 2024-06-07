В России указали на мошеннический характер конференции по Украине

Он заявил, что на конференции в Швейцарии речь пойдет о том, чтобы предъявить Москве неприемлемый ультиматум. Галузин подчеркнул, что этот саммит является «одиозной попыткой прикрыть внешне благозвучными темами все ту же абсолютно неприемлемую формулу Зеленского».