В России указали на мошеннический характер конференции по Украине

Он заявил, что на конференции в Швейцарии речь пойдет о том, чтобы предъявить Москве неприемлемый ультиматум. Галузин подчеркнул, что этот саммит является «одиозной попыткой прикрыть внешне благозвучными темами все ту же абсолютно неприемлемую формулу Зеленского».
В ночь на 7 июня министерство иностранных дел Никарагуа сообщило об отказе посетить «мирный саммит» по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.
До этого Мексика получила приглашение для участия в конференции по Украине, но не станет отправлять на него свою делегацию.
На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.