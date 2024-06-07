В Минусинске простятся с погибшим на СВО бойцом

Боец получил смертельное ранение за несколько дней до своего дня рождения.
Виктор родился 21 мая 1991 года в Минусинске. Отучившись 11 лет в школе, поступил в Красноярский технологический институт. После его окончания вернулся в родной город. В апреле 2013 года отслужил в армии механиком-водителем средних танков.
4 октября 2022 года мужчину призвали на службу в ходе частичной мобилизации.
«17 мая 2024 года ефрейтор Пильников погиб в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, до конца оставаясь верным своему воинскому долгу, своей Родине… Родные вспоминают его как доброго, спокойного, тактичного человека. Он отличался общительностью, легко находил общий язык с другими, увлекался рыбалкой, очень любил природу», — сказано в некрологе на сайте администрации Минусинска.
Прощание с бойцом пройдет сегодня, 7 июня, с 11 до 12 в минусинском центре культурного развития (ул. Народная, 17).