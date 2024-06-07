В Минусинске простятся с погибшим на СВО бойцом

«17 мая 2024 года ефрейтор Пильников погиб в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, до конца оставаясь верным своему воинскому долгу, своей Родине… Родные вспоминают его как доброго, спокойного, тактичного человека. Он отличался общительностью, легко находил общий язык с другими, увлекался рыбалкой, очень любил природу», — сказано в некрологе на сайте администрации Минусинска.