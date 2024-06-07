Делегаты Хабаровского края прибыли на Петербургский международный экономический форум

Благодаря ПМЭФ у Хабаровского края есть возможность показать наши достижения и потенциал на международной площадке, привлечь дополнительные инвестиции в регион. На форуме можно найти деловых партнеров, которые дадут новый импульс для развития экономики и в конце концов помогут улучшить качество жизни людей.