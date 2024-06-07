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Делегаты Хабаровского края прибыли на Петербургский международный экономический форум

Представители Хабаровского края начали работать на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

Возглавил делегацию врио губернатора региона Дмитрий Демешин. В планах посетить деловые встречи, присоединиться к переговорам с руководителями крупнейших российских организаций, промышленных предприятий и ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что во время форума будет подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в частности, Дмитрий Демешин встретится с гендиректором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, президентом Объединенной авиастроительной компании Юрием Слюсарем, с руководителем «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Благодаря ПМЭФ у Хабаровского края есть возможность показать наши достижения и потенциал на международной площадке, привлечь дополнительные инвестиции в регион. На форуме можно найти деловых партнеров, которые дадут новый импульс для развития экономики и в конце концов помогут улучшить качество жизни людей.

Хабаровский край представил на форуме VR-тренажер самолета Су-75 в экспортной комплектации. Он нужен для презентации продукции машиностроения.