Semafor: США намерены принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию

По его словам, в планах Белого дома применять «более конкурентный подход» к нераспространению ЯО и контролю над ним, а также внести корректировки в вопросы позиционирования и численности такого типа вооружений.
По информации издания, презентует обновленный подход старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди на конференции по контролю над вооружениями.
Собеседник Semafor отметил, так Соединенные Штаты Америки стремятся убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия. Одновременно с этим Штаты хотят дать понять, что отказ от такого диалога будет иметь последствия.
Ранее президент России Владимир Путин отверг обвинения Запада в том, Россия угрожает ядерным оружием. Западные лидеры, подчеркнул глава государства, дурачат свое население «ядерной дубинкой России».
Также российский лидер подчеркивал, что российское ядерное оружие сработает только в ответ на «превентивный удар». Ядерные системы России приходят в действие в момент запуска ракет со стороны других государств.