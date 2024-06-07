Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»

Макрон рассказал, что за двое суток до этого президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров направили послание всем союзникам Киева со словами: «Нам нужно, чтобы вы обучали нас быстрее и делали это на нашей земле». Французский президент сказал, что Париж и его союзники решат, идти ли на такой шаг, коллективно. Он считает, что подобный шаг не будет «фактором эскалации».