Нужен ли Казахстану закон об иноагентах? По следам демарша Грузии

«Я бы сказал, безусловно, нужен, категорически нужен. Потому что, допустим, в отличие от российского закона, и скорее всего, уже и от грузинского, у нас “иноагент” не обязан публиковать информацию о том, что он получает денежное вознаграждение из-за рубежа, и народ фактически не знает об этом. Если бы каждый из них всегда дописывал в своих текстах, видеоинформациях о том, что он иноагент и получает финансирование из-за границы, то это бы кардинально изменило мнение общественности об их деятельности», — говорит Альжан Исмагулов.