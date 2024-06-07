Демешин назвал первостепенную задачу в руководстве Хабаровским краем

Он сообщил также, что уже четыре года живет в Хабаровске. И не понимает, почему свою работу чиновники не считают служением людям. Демешин рассказал, что у него есть искреннее желание и, главное, возможности, работать для людей, этот аспект у него — в приоритете. Также напомнил, что на посту прокурора он разбирался в сложных проблемах реализации госпрограмм и нацпроектов, прав граждан в самых различных сферах. Контролировал и координировал борьбу с преступностью и коррупцией. Поэтому в темы развития региона погружен глубоко.