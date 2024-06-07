Демешин назвал первостепенную задачу в руководстве Хабаровским краем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Первостепенная задача в руководстве Хабаровским краем — изменение отношения местных жителей к власти, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Демешин вступил в должность врио главы региона с 15 мая. До этого он с весны 2020 года был заместителем генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). На представлении краевому правительству вице-премьером — полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 22 мая, он сообщил, что назначение его президентом руководить регионом — стало для него вызовом. Такое решение главы государства — это большая ответственность и большая честь, отметил новый глава Хабаровского края.
«Я как человек, проживающий в Хабаровске, как высшее должностное лицо, которое наделено теперь властью, конечно, заинтересован, чтобы изменить отношение людей к власти. Это можно сделать только делами! Наш житель должен легко записаться к высокопрофильному врачу и получить квалифицированную медпомощь, он не должен перепрыгивать через лужи и не должен ездить по проблемным территориям дорог», — рассказал Демешин, отвечая на вопрос о первостепенных задачах, поставленных для себя в новой должности.
Он сообщил также, что уже четыре года живет в Хабаровске. И не понимает, почему свою работу чиновники не считают служением людям. Демешин рассказал, что у него есть искреннее желание и, главное, возможности, работать для людей, этот аспект у него — в приоритете. Также напомнил, что на посту прокурора он разбирался в сложных проблемах реализации госпрограмм и нацпроектов, прав граждан в самых различных сферах. Контролировал и координировал борьбу с преступностью и коррупцией. Поэтому в темы развития региона погружен глубоко.
«Моя задача теперь на посту врио губернатора интерпретировать в жизнь те знания, которые я уже обрел. И, конечно, самая главная задача — это защита прав и законных интересов людей и развитие региона именно через эту призму. Потому что, сама по себе большая экономика не является значимой, если качество жизни человека не изменяется», — заключил Демешин.
ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости — информационный партнер форума.