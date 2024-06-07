Текслеру представили возможности киберразведки

В свою очередь глава крупного оператора связи презентовал руководителю Челябинской области некоторые наработки его компании. В частности было показано, как могут пригодится для более эффективного управления городской, транспортной и социальной инфраструктурой геоаналитические сервисы. Есть предложения и по дополнительным возможностям для экологического мониторинга в регионе. В числе прочего Текслеру рассказали и разрабатываемой сейчас платформе для киберразведки.