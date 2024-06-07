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Текслеру представили возможности киберразведки

О разработках в этой сфере звучало на встрече губернатора Челябинской области и генеральным директором компании «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном, которая состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

На этой встречи челябинский губернатор в частности заявил о необходимости покрытия LTE-связью основных дорог региона, в частности, федеральной трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Ситуация вокруг этого участка ранее обсуждалась с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым, а теперь Текслер предложил Помбухчану партнерство в этом проекте.

В свою очередь глава крупного оператора связи презентовал руководителю Челябинской области некоторые наработки его компании. В частности было показано, как могут пригодится для более эффективного управления городской, транспортной и социальной инфраструктурой геоаналитические сервисы. Есть предложения и по дополнительным возможностям для экологического мониторинга в регионе. В числе прочего Текслеру рассказали и разрабатываемой сейчас платформе для киберразведки.