Текслеру представили возможности киберразведки

На этой встречи челябинский губернатор в частности заявил о необходимости покрытия LTE-связью основных дорог региона, в частности, федеральной трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Ситуация вокруг этого участка ранее обсуждалась с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым, а теперь Текслер предложил Помбухчану партнерство в этом проекте.
В свою очередь глава крупного оператора связи презентовал руководителю Челябинской области некоторые наработки его компании. В частности было показано, как могут пригодится для более эффективного управления городской, транспортной и социальной инфраструктурой геоаналитические сервисы. Есть предложения и по дополнительным возможностям для экологического мониторинга в регионе. В числе прочего Текслеру рассказали и разрабатываемой сейчас платформе для киберразведки.