Врио главы Хабаровского края рассказал, кого должны напоминать чиновники

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Современные чиновники должны походить на описанных чиновников русским прозаиком Михаилом Салтыковым-Щедриным, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Ранее Демешин сообщил агентству, что первостепенная задача в руководстве Хабаровским краем для него — изменение отношения местных жителей к власти. Он считает, что это можно сделать только делами, заявив также, что не понимает, почему свою работу чиновники не считают служением людям.
«Как глава региона на данной стадии я считаю, что сегодня те люди, которые представляют краевое правительство и служат должны быть похожими на чиновников, которых описывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он, кстати, был одним из российских губернаторов в российской империи. И он говорил, что: человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих — не желающий. И вот это вот важнейшая фраза я думаю, что может быть применена и к современному поколению чиновников», — выразил свое мнение Демешин.
Цитата прозаика взята из «Губернских очерков», 1857 года. Полностью она звучит так: «там, на лоне матери-природы, сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознать, что он — человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий».
«У меня с чиновниками разговор простой — это государственная служба: либо мы полезны людям, либо общество должно сменить нас… И, конечно, очень важно, чтобы было переформатирование, в том числе, чиновничьего аппарата. Мне по дороге с теми людьми, которые хотят изменять мир вокруг себя», — указал врио губернатора края.
Демешин вступил в должность врио главы региона с 15 мая. До этого он с весны 2020 года был заместителем генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). На представлении краевому правительству вице-премьером — полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 22 мая, он сообщил, что назначение его президентом руководить регионом — стало для него вызовом.
ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости — информационный партнер форума.