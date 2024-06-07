Врио главы Хабаровского края рассказал, кого должны напоминать чиновники

«Как глава региона на данной стадии я считаю, что сегодня те люди, которые представляют краевое правительство и служат должны быть похожими на чиновников, которых описывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он, кстати, был одним из российских губернаторов в российской империи. И он говорил, что: человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих — не желающий. И вот это вот важнейшая фраза я думаю, что может быть применена и к современному поколению чиновников», — выразил свое мнение Демешин.