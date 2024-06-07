Новосибирская область и Республика Индия договорились об инвестиционном сотрудничестве

Господин Винай Кумар также поблагодарил Губернатора за встречу и подчеркнул, что у Республики Индия существует сотрудничество с Новосибирской областью, в частности, в сфере поставок природных ископаемых, а также взаимодействия с новосибирскими высокотехнологичными институтами и университетами. «Мы хотим расширять сотрудничество в сфере совместных предприятий», — пояснил г-н Посол.