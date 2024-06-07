Новосибирская область и Республика Индия договорились об инвестиционном сотрудничестве

Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества и основных возможностей для бизнеса и инвестиций в Новосибирской области.
Андрей Травников отметил: «Мы хотели бы расширять наши экономические, гуманитарные связи, внешнеэкономическое сотрудничество, туризм, поэтому очень важно познакомиться с Вами. Спасибо, что нашли возможность встретиться со мной и моими коллегами».
Господин Винай Кумар также поблагодарил Губернатора за встречу и подчеркнул, что у Республики Индия существует сотрудничество с Новосибирской областью, в частности, в сфере поставок природных ископаемых, а также взаимодействия с новосибирскими высокотехнологичными институтами и университетами. «Мы хотим расширять сотрудничество в сфере совместных предприятий», — пояснил г-н Посол.
Ещё одним перспективным направлением сотрудничества Новосибирской области с индийской стороной может стать участие новосибирских специалистов в реализации инфраструктурных проектов. Новосибирские строительные и IT-компании могут оказаться востребованными в области проектирования и реализации инфраструктурных объектов. В качестве возможных направлений взаимодействия выделяют также сферы электроэнергетики, металлургии, систем водоснабжения