Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко объяснил, как теперь в России будут называть бакалавров

Студенты российских вузов, окончившие образование по обновленной системе, будут получать квалификацию специалистов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что вместо «бакалавра» в новую систему войдет понятие «специалист».

Студенты российских вузов, окончившие образование по обновленной системе, будут получать квалификацию специалистов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — заявил Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, контрольные цифры приема и структура подготовки кадров будут адаптированы под актуальный спрос в регионах. Чернышенко отметил, что все изменения в высшем образовании пройдут гладко и не окажут негативного влияния на студентов.

образование