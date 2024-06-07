Чернышенко объяснил, как теперь в России будут называть бакалавров

Дмитрий Чернышенко сообщил, что вместо «бакалавра» в новую систему войдет понятие «специалист».
Студенты российских вузов, окончившие образование по обновленной системе, будут получать квалификацию специалистов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — заявил Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, контрольные цифры приема и структура подготовки кадров будут адаптированы под актуальный спрос в регионах. Чернышенко отметил, что все изменения в высшем образовании пройдут гладко и не окажут негативного влияния на студентов.