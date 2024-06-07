Глава Башкирии на ПМЭФ встретился с вице-премьером Узбекистана.

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с делегацией Узбекистана, возглавляемой заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. На повестке дня — формирование пула совместных проектов в рамках развития международного сотрудничества. Радий Хабиров выразил признательность руководству Узбекистана за приём башкирской делегации на заседании Совета регионов России и Узбекистана в мае 2024 года, а также конструктивный подход к укреплению сотрудничества с Башкортостаном.
«Мы продолжаем выстраивать торгово-экономические отношения с Узбекистаном и уже приступили к реализации тех договорённостей, которые выработали в рамках Совета, а также недавних визитов зарубежных делегаций в Башкортостан, — отметил Радий Хабиров. — Ряд узбекских регионов проявляет особый интерес к работе с башкирскими партнёрами, в том числе Ташкентская и Наманганская области. Мы уже обсудили с хокимами этих областей проекты, которые включим в дорожную карту совместной работы».
По данным пресс-службы Главы РБ, в числе инициатив — расширение товарооборота, формирование промышленной кооперации и образовательный обмен. В частности, Башкортостан готов открыть на территории Узбекистана филиалы профессиональных учебных заведений для подготовки кадров по востребованным специальностям. Один из наиболее масштабных проектов — строительство в Ташкентской области совместного с Башкортостаном технопарка.
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил мне обсудить с вами на площадке Петербургского международного экономического форума параметры этого проекта с тем, чтобы начинать подготовку его реализации».
Радий Хабиров отметил, что интерес к работе на территории будущего технопарка уже проявили несколько потенциальных резидентов — компаний различных отраслей.
«Мы договорились с руководством Ташкентской области до конца июня 2024 года подобрать площадку для строительства технопарка и выработать финансово-экономическую модель реализации этого проекта».