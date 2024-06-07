Глава Башкирии на ПМЭФ встретился с вице-премьером Узбекистана.

«Мы продолжаем выстраивать торгово-экономические отношения с Узбекистаном и уже приступили к реализации тех договорённостей, которые выработали в рамках Совета, а также недавних визитов зарубежных делегаций в Башкортостан, — отметил Радий Хабиров. — Ряд узбекских регионов проявляет особый интерес к работе с башкирскими партнёрами, в том числе Ташкентская и Наманганская области. Мы уже обсудили с хокимами этих областей проекты, которые включим в дорожную карту совместной работы».