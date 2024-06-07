Приангарье заключило соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью

Используя формат экономического взаимодействия между регионами, мы находим точки роста и развития, — рассказал Игорь Кобзев. — Нам важно поддерживать контакты между регионами, реализовывать совместные проекты, укреплять экономику и культурные связи. Сегодня вместе с Алексеем Юрьевичем наметили основные направления в нашей совместной работе. Регионы уже взаимодействуют в сфере промышленности, например, часть комплектующих для МС-21 делают на ульяновском заводе «Авиастар-СП» — одном из крупнейших в России предприятии авиационной отрасли.