Приангарье заключило соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью

Соглашение подразумевает взаимодействие регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Во время подписания документа стороны обсудили предстоящий визит делегации из Ульяновской области в Приангарье. Он состоится в июле.
Используя формат экономического взаимодействия между регионами, мы находим точки роста и развития, — рассказал Игорь Кобзев. — Нам важно поддерживать контакты между регионами, реализовывать совместные проекты, укреплять экономику и культурные связи. Сегодня вместе с Алексеем Юрьевичем наметили основные направления в нашей совместной работе. Регионы уже взаимодействуют в сфере промышленности, например, часть комплектующих для МС-21 делают на ульяновском заводе «Авиастар-СП» — одном из крупнейших в России предприятии авиационной отрасли.
Как отметил губернатор Ульяновской области, основным направлением совместной работы станет кооперация в промышленной сфере.
В наших регионах развита промышленность. В Ульяновской области развиваются такие направления промышленности, как автомобилестроение, авиастроение, а Иркутская область славится металлургией, — сказал Алексей Русских. — Уверен, обмен бизнес-миссиями Ульяновской и Иркутской областей даст большой толчок для развития промышленного сектора.
В рамках Международного экономического форума губернатор Приангарья подписал также план мероприятий по реализации соглашений с главами Новосибирской и Томской областей Андреем Травниковым и Владимиром Мазуром. Документы направлены на развитие взаимодействия, которое было закреплено в соглашениях, подписанных в прошлом годом.