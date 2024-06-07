В Челябинске исчезнут самостоятельные администрации районов

В Челябинске упразднят самостоятельные администрации городских районов. Одновременно изменят структуру мэрии. Такое решение приняли депутаты городской думы.
В предыдущие годы Челябинск считался городским округом с внутригородским делением. Это значит, что каждый из семи районов был муниципалитетом с собственными администрацией и советом депутатов.
Но весной нынешнего года региональное Заксобрание изменило статус Челябинска. Теперь это обычный городской округ, районы прекращают быть муниципалитетами. Действующие советы депутатов осенью распустят. А отдельные районные администрации вольются в состав мэрии.
Они продолжат называться администрациями районов, но поступятся полномочиями и будут отныне не самостоятельными структурами, а только органами общегородской администрации.