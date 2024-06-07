Более 10 тысяч новых мест в общежитиях введут в этом году в Казахстане

В ходе совещания отдельно рассмотрели ход строительства каждого объекта. Талгат Ешенкулов отметил, что работы по строительству и реконструкции в большинстве зданий выполнены на более 75%. Лишь на 3 объектах в Алматы, Акмолинской и Кызылординской областях этот показатель на уровне 50%. Заместители акимов регионов заверили, что работы будут завершены в срок. Тамара Дуйсенова особо отметила важность данного вопроса и дала ряд поручений.