Президент Узбекистана вернулся в Ташкент

В ходе официального визита президента Узбекистана состоялся ряд мероприятий на высшем уровне. В пресс-службе главы государства назвали саммит «плодотворным».
Главы государств провели встречу в узком формате и третье заседание Совета стратегического сотрудничества.
По итогам заседания подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, а также 19 двусторонних документов.
Лидеры впервые провели совместную встречу с руководителями ведущих узбекских и турецких предприятий и компаний..
Шавката Мирзиёева наградили «Орденом Турецкой Республики» — высшей государственной наградой этой страны.
Также президенты двух стран вместе с супругами посетили выставку культуры, искусства и кухни Турции.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту «Эсенбога» президента и первую леди Узбекистана проводили Реджеп Тайип Эрдоган с супругой.