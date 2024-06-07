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Президент Узбекистана вернулся в Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Анкаре завершился узбекско-турецкий саммит. В аэропорт «Эсенбога» Шавката Мирзиёева и первую леди проводили Реджеп Тайип Эрдоган с супругой, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ходе официального визита президента Узбекистана состоялся ряд мероприятий на высшем уровне. В пресс-службе главы государства назвали саммит «плодотворным».

Главы государств провели встречу в узком формате и третье заседание Совета стратегического сотрудничества.

По итогам заседания подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, а также 19 двусторонних документов.

Лидеры впервые провели совместную встречу с руководителями ведущих узбекских и турецких предприятий и компаний..

Шавката Мирзиёева наградили «Орденом Турецкой Республики» — высшей государственной наградой этой страны.

Также президенты двух стран вместе с супругами посетили выставку культуры, искусства и кухни Турции.

По завершении мероприятий визита в международном аэропорту «Эсенбога» президента и первую леди Узбекистана проводили Реджеп Тайип Эрдоган с супругой.

Шавкат Мирзиеев