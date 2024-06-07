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FT: ЕК порекомендует начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Еврокомиссия планирует рекомендовать начать в этом месяце переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом сообщают источники газеты Financial Times.

Источник: Reuters

Таким образом, отмечает собеседник издания, Еврокомиссия хочет показать поддержку Украины. Ожидается, что 7 июня Еврокомиссия заявит, что теперь Украина соответствует необходимым критериям для вступления в сообщество.

В их числе, пишет Financial Times, меры, принятые страной против коррупции, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начнутся уже 25 июня. И поскольку Киев никогда не соответствовал европейским требованиям, «протащить» Незалежную в Евросоюз попытаются быстро и тайно.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. Решение об этом было принято с большими оговорками и условиями.

И только в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале проверки украинского законодательства на соответствие законам Евросоюза. Это, по заявлениям офиса Зеленского, стало очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в ЕС.

ЕС