Таким образом, отмечает собеседник издания, Еврокомиссия хочет показать поддержку Украины. Ожидается, что 7 июня Еврокомиссия заявит, что теперь Украина соответствует необходимым критериям для вступления в сообщество.
В их числе, пишет Financial Times, меры, принятые страной против коррупции, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.
Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начнутся уже 25 июня. И поскольку Киев никогда не соответствовал европейским требованиям, «протащить» Незалежную в Евросоюз попытаются быстро и тайно.
В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. Решение об этом было принято с большими оговорками и условиями.
И только в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале проверки украинского законодательства на соответствие законам Евросоюза. Это, по заявлениям офиса Зеленского, стало очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в ЕС.