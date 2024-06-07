FT: ЕК порекомендует начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

И только в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале проверки украинского законодательства на соответствие законам Евросоюза. Это, по заявлениям офиса Зеленского, стало очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в ЕС.