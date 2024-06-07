Вейпы и ароматизаторы для них запретят проносить в школы

В пояснительной записке говорится, что проект приказа разработан в реализацию поправок по вопросам здравоохранения от 19 апреля 2024 года, которыми, в частности, вводится запрет на продажу и распространение вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
Проектом предлагается включить в Перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования и на их территорию, электронных систем потребления (вейпы) и ароматизаторов для электронных систем потребления (вейпов).
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня 2024 года.