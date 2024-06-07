Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе

«С учетом, конечно, ракетных атак и периодических атак беспилотников и периодического объявления воздушных тревог есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе — такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая», — сказал собеседник агентства.