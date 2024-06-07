Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника напряженная, но контролируемая, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. В настоящее время враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре», — сказал Развожаев.
Сейчас силы ПВО достаточно эффективно отражают эти атаки, добавил он. Также принят ряд решений по усилению группировки, так что ситуация продолжает оставаться контролируемой, сказал губернатор. Он поблагодарил военнослужащих России за защиту города и полуострова в целом.
«С учетом, конечно, ракетных атак и периодических атак беспилотников и периодического объявления воздушных тревог есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе — такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая», — сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.