Визит Мирзиёева в Турцию — главное

Главы двух государств провели переговоры в узком формате, уделив особое внимание дальнейшему расширению узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Речь шла и о развитии взаимовыгодного партнерства в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровизации.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления и координации взаимодействия в сфере обороны и безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.
Президенты условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены, обсудили сотрудничество в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Особое внимание акцентировали на создании максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран.
Лидеры Узбекистана и Турции также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая развитие ситуации в Афганистане.
Третье заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Стороны отметили важность усиления промкооперации, углубления локализации производства товаров с высокой добавленной стоимостью и совместного выхода на рынки третьих стран.
Также они подчеркнули необходимость снижения таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле, открытия торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.
Речь шла о внедрении передового турецкого опыта и механизмов государственно-частного партнерства, расширении взаимодействия в области сельского и водного хозяйства, цифровизации здравоохранения и создания медицинских кластеров.
Еще одним важным направлением сотрудничества обозначено повышение транспортно-логистического потенциала двух стран, в том числе за счет эффективного использования возможностей Срединного коридора.
Особое внимание уделили развитию партнерства в сфере высшего, профессионального и технического образования, проведению театральных фестивалей, недель культуры, осуществлению совместных съемок исторических фильмов и реставрации объектов культурного наследия.
Стороны приветствовали принятие Декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и создание узбекско-турецкого Делового совета под руководством лидеров двух стран.
По итогам заседания правительствам поручено утвердить совместную дорожную карту по реализации принятых решений.
В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Узбекистан для проведения очередного заседания Совета.
Заседание узбекско-турецкого Делового совета
В соответствии с программой визита под председательством Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана прошло первое заседание узбекско-турецкого Делового совета.
Диалог с предпринимателями в таком формате состоялся впервые.
«Было указано на необходимость регулярного проведения заседаний Совета для оперативного решения всех возникающих вопросов и продвижения приоритетных направлений дальнейшего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества».
Мирзиёев обозначил ряд перспективных направлений партнерства, в первую очередь, это расширение инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации.
«Достигнута договоренность о создании Узбекско-турецкого промышленного кластера, который станет индустриальной зоной в Узбекистане и локомотивом практического взаимодействия двух стран».
Особое внимание глава Узбекистана уделил развитию механизмов государственно-частного партнерства, на принципах которого планируется реализация совместных проектов на сумму более $3 млрд.
В качестве еще одного приоритета он обозначил сотрудничество в горнодобывающей промышленности. С крупными турецкими горно-геологическими компаниями уже начаты практические работы по изучению и добыче полезных ископаемых.
В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция стремится к дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений с Узбекистаном во всех сферах.
Он подчеркнул наличие большого потенциала для наращивания прямого сотрудничества между деловыми кругами. Турецкий лидер призвал участников Совета к конструктивному диалогу в целях укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей.
Руководители ведущих компаний Узбекистана и Турции выступили с конкретными предложениями по дальнейшему углублению кооперации в приоритетных сферах.
Главы государств поручили ответственным руководителям оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям.
Подписанные документы
По итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.
Кроме того, в присутствии лидеров двух стран подписано 19 документов:
- Соглашение о сотрудничестве в области научного обмена и высоких технологий;
- Соглашение об укреплении сотрудничества в области регионального развития;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации;
- Протокол о сотрудничестве по оказанию технического содействия при вступлении Узбекистана в ВТО;
- Протокол о сотрудничестве в области космических наук, технологий и исследований;
- Протокол о сотрудничестве в области сельскохозяйственного образования;
- Протокол о сотрудничестве в области энергетического развития;
- Протокол о сотрудничестве в области культуры;
- Протокол о сотрудничестве в сфере информации;
- Протокол о сотрудничестве по вопросам кадастра;
- Протокол о сотрудничестве в туристической сфере;
- Протокол о сотрудничестве в сфере поддержки института семьи и женщин;
- Протокол о сотрудничестве в сфере подготовки управленческих кадров;
- Протокол о сотрудничестве по повышению квалификации в юридической сфере.
Кроме того, приняты двусторонние документы по преференциальной торговле, регулированию энергетического рынка, а также План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
Заявления лидеров Узбекистана и Турции для представителей СМИ по итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня
- Турция, будучи первым государством, признавшим независимость Узбекистана, является проверенным временем, надежным его партнером.
- Под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции предпринимаются значительные усилия, направленные на повышение благосостояния народа, укрепление политической, экономической и военной мощи страны, а также ее международного авторитета и влияния. Реализуются впечатляющие инфраструктурные проекты.
«Мы, как искренние братья и близкие друзья, не только радуемся этим достижениям турецкого народа, но и гордимся ими. Наши цели и стремления совпадают».
- Нынешнее заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества открывает новую страницу в истории двусторонних отношений. Формат диалога на таком высоком уровне между двумя странами является свидетельством взаимного доверия и уважения.
- Стороны договорились системно работать над доведением объема взаимной торговли до $5 млрд, расширением номенклатуры поставок, углублением промышленной кооперации, совместным выходом на рынки третьих стран, созданием новых точек роста и специальных индустриальных кластеров.
- Выражено обоюдное стремление поднять на качественно новый уровень партнерство в энергетике, горнодобывающей, электротехнической, текстильной, строительной, сельскохозяйственной, пищевой и фармацевтической отраслях, здравоохранении, туризме, образовании и культуре.
- Правительствам двух стран поручено определить конкретные меры для развития логистических и транзитных возможностей, эффективного использования существующих транспортных коридоров и активизации деловых связей.
- Подтверждена приверженность к продолжению тесного сотрудничества и взаимной поддержки на международной арене, в том числе в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств.
- Президенты подчеркнули важность скорейшего прекращения насилия в секторе Газа и начала мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.
«Для достижения стабильного и долгосрочного мира необходимо создание независимого и свободного Государства Палестина».
- Стороны выразили единое мнение о необходимости продвижения истинно гуманистической сути Ислама, борьбы с исламофобией и радикализмом, эффективного использования в этом благородном деле бесценного духовного наследия таких великих мыслителей, как Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Мотуриди, Абдухолик Гиждувони и Бахоуддин Накшбанд, которые родились и выросли на узбекской земле и высоко почитаются в мусульманском мире.
- В целях сближения двух народов условлено проводить взаимные недели культуры, форумы по образованию и медицине, выставки, наращивать туристический поток.
- Для полномасштабного и своевременного выполнения всех достигнутых договоренностей будет разработана отдельная дорожная карта.
Президенту Узбекистана вручена высшая государственная награда Турецкой Республики
Высшую государственную награду «Орден Турецкой Республики» Мирзиёеву торжественно вручил его турецкий коллега.
Данным высшим орденом награждаются государственные деятели, внесшие большой вклад в развитие дружественных отношений с Турцией.
«Для меня большая честь получить столь высокую награду Турецкой Республики в день подписания Декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами. Эта награда является символом тысячелетних братских связей между нашими народами, доверительного диалога на высшем уровне, а также стремительно развивающихся многоплановых двусторонних отношений».
Культурная программа
В рамках программы пребывания в Анкаре Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами посетили выставку культуры, искусства и кухни Турции.
Перед ними выступили фольклорные коллективы. Стороны отметили важную роль культурных обменов в сближении и укреплении дружбы двух братских народов.
На этом официальный визит главы Узбекистана в Анкару завершился.
В международном аэропорту Эсенбога Шавката Мирзиёева с супругой проводили Президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой.