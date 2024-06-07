Додик заявил, что у Запада был план разделить Россию на пять частей

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию. Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — отметил он.