Додик заявил, что у Запада был план разделить Россию на пять частей

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию. Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — отметил он.
По словам Додика, Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». «Поэтому Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа», — подчеркнул президент Республики Сербской.