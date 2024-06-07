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Додик выразил уверенность в выходе Республики Сербской из состава БиГ

Республика Сербская обязательно выйдет из состава Боснии и Герцеговины, дата референдума будет определена позже на основе интересов сторон. Об этом 7 июня заявил президент республики Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Источник: РИА "Новости"

«Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть еще две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени», — сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о возможных датах проведения референдума.

По словам Додика, сейчас задача заключается в начале переговорного процесса.

При этом он отметил уверенность властей республики в том, что на данном этапе существует достаточный уровень исторической и цивилизационной «зрелости», а также понимания, что процесс отделения должен произойти.

22 мая Додик анонсировал начало процесса выхода РС из Боснии и Герцеговины. Тогда он подчеркнул, что Республика Сербская выступает за мирную демаркацию. На следующий день президент республики рассказал, что в течение 30 дней ее власти предложат Сараево соглашение о мирном разграничении БиГ.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Известиями» выразил мнение, что процесс выхода РС из БиГ будет болезненным. Он указал на то, что любое разделение — это снижение экономического потенциала региона.

При этом председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что Босния и Герцеговина — искусственное образование, единого государства нет из-за разных целей у боснийско-хорватской и сербской частей. В этой ситуации всё в руках народа Республики Сербской, резюмировал он.

Босния и Герцеговина — парламентская республика, в состав которой входят Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко. Республика Сербская провозгласила независимость в 1992 году, а в состав БиГ вошла в 1995 году по итогам Дейтонских соглашений, положивших конец Боснийской войне. Население РС составляют этнические сербы, а территория занимает почти половину площади БиГ.