Додик выразил уверенность в выходе Республики Сербской из состава БиГ

«Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть еще две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени», — сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о возможных датах проведения референдума.
По словам Додика, сейчас задача заключается в начале переговорного процесса.
При этом он отметил уверенность властей республики в том, что на данном этапе существует достаточный уровень исторической и цивилизационной «зрелости», а также понимания, что процесс отделения должен произойти.
22 мая Додик анонсировал начало процесса выхода РС из Боснии и Герцеговины. Тогда он подчеркнул, что Республика Сербская выступает за мирную демаркацию. На следующий день президент республики рассказал, что в течение 30 дней ее власти предложат Сараево соглашение о мирном разграничении БиГ.
Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Известиями» выразил мнение, что процесс выхода РС из БиГ будет болезненным. Он указал на то, что любое разделение — это снижение экономического потенциала региона.
При этом председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что Босния и Герцеговина — искусственное образование, единого государства нет из-за разных целей у боснийско-хорватской и сербской частей. В этой ситуации всё в руках народа Республики Сербской, резюмировал он.
Босния и Герцеговина — парламентская республика, в состав которой входят Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко. Республика Сербская провозгласила независимость в 1992 году, а в состав БиГ вошла в 1995 году по итогам Дейтонских соглашений, положивших конец Боснийской войне. Население РС составляют этнические сербы, а территория занимает почти половину площади БиГ.