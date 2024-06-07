Додик выразил уверенность в выходе Республики Сербской из состава БиГ

«Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть еще две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени», — сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о возможных датах проведения референдума.