В Приднестровье обеспокоены передвижением военной техники на полигон в Бульбоаке

«Это неправильно, поскольку мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности. И мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это, поскольку, действительно, мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за ее пределами».