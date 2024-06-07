В Приднестровье обеспокоены передвижением военной техники на полигон в Бульбоаке

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков рассказал журналистам, что от молдавской стороны никаких данных по этому поводу не поступает, всю информацию приходится узнавать из открытых источников, СМИ или соцсетей.
«Это неправильно, поскольку мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности. И мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это, поскольку, действительно, мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за ее пределами».
Ранее в соцсетях появилось видео о передвижении военной техники по дорогам Молдовы. После этого в Минобороны эти маневры объяснили процессом обновления некоторых воинских частей Национальной армии. В ведомстве отметили, что технику будут перевозить по ночам, чтобы не вызывать неудобств для гражданского транспорта.