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В Приднестровье обеспокоены передвижением военной техники на полигон в Бульбоаке

ТИРАСПОЛЬ, 7 июн — Sputnik. Приднестровье сильно беспокоит, что на полигон в Бульбоаке стягивается все больше военной техники. При этом его представителей региона в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) никто об этом не уведомляет.

Источник: Reuters

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков рассказал журналистам, что от молдавской стороны никаких данных по этому поводу не поступает, всю информацию приходится узнавать из открытых источников, СМИ или соцсетей.

«Это неправильно, поскольку мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности. И мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это, поскольку, действительно, мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за ее пределами».

сказал он.

Ранее в соцсетях появилось видео о передвижении военной техники по дорогам Молдовы. После этого в Минобороны эти маневры объяснили процессом обновления некоторых воинских частей Национальной армии. В ведомстве отметили, что технику будут перевозить по ночам, чтобы не вызывать неудобств для гражданского транспорта.