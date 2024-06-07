В Башкирии создадут научно-производственный центр по развитию беспилотников.

На Петербургском международном экономическом форуме минпром Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с радиоэлектронным технопарком РВ-1 и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» о развитии и поддержке отрасли беспилотных авиасистем в республике.
В рамках сотрудничества будет создан региональный научно-производственный центр по развитию БПЛА, а также разработаны совместные образовательные программы подготовки новых кадров.
«Данное соглашение позволит реализовать новые совместные проекты для ускорения цифровой трансформации сферы беспилотных авиационных систем в России, а также укрепить позиции Республики Башкортостан как одного из ведущих центров инновационного развития в стране».