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В Башкирии создадут научно-производственный центр по развитию беспилотников

В Башкирии создадут научно-производственный центр по развитию беспилотников.

Источник: Правительство РБ

На Петербургском международном экономическом форуме минпром Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с радиоэлектронным технопарком РВ-1 и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» о развитии и поддержке отрасли беспилотных авиасистем в республике.

В рамках сотрудничества будет создан региональный научно-производственный центр по развитию БПЛА, а также разработаны совместные образовательные программы подготовки новых кадров.

«Данное соглашение позволит реализовать новые совместные проекты для ускорения цифровой трансформации сферы беспилотных авиационных систем в России, а также укрепить позиции Республики Башкортостан как одного из ведущих центров инновационного развития в стране».

прокомментировал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.